Inter, brutte notizie sul fronte Sanchez Moses: assenti in Europa League?

Inter, brutte notizie sul fronte Sanchez Moses. I due giocatori, che potrebbero non partecipare all'Europa League, programmata per agosto. la notizia la riporta Gianluca Di Marzio. I club proprietari dei rispettivi cartellini, quindi Chelsea e Manchester United, avrebbero dato l'ok al prolungamento del prestito fino alla fine del campionato.

Non sarebbe stato invece dato l'avallo a lasciare i giocatori a Milano anche per il mese di agosto, quando la squadra guidata da Conte dovrà disputare la competizione europea a partire dagli ottavi di finale contro il Getafe.

Se confermata questa notizia, e se non ci fossero cambiamenti di orientamento da parte dei due club inglesi, rappresenterebbe un'autentica tegola per l'allenatore nerazzurro, che si troverebbe con una coperta davvero corta sulla fascia destra ed in attacco.