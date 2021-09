Inter, brutte notizie per Inzaghi: una è su Lautaro Martinez

L'Inter conquista, in media, due punti a partita in Serie A ma uno soltanto da quand'è tornata con stabilità in Champions League.

È il primo dato che compone il preoccupante bilancio con il quale deve fare i conti Simone Inzaghi. I nerazzurri sembrano infatti smarrirsi - questo capitava anche con Luciano Spalletti prima e con Antonio Conte dopo - ogni volta che varcano i confini nazionali per disputare la più prestigiosa competizione europea. Dal 2018 a oggi, infatti, hanno raccolto 1,10 punti a partita e ne hanno vinte solamente cinque delle 20 disputate. E ora, complice anche la vittoria dello Sheriff al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, pare già aleggiare lo spettro di una nuova eliminazione nella fase a gironi. Saranno decisive le prossime tre partite: le due contro i moldavi - che non sono arrivati 'qui' per caso come vi spieghiamo in questo articolo - e quella contro lo Shaktar a San Siro. Serviranno almeno sette punti per disputare l'ultima giornata, a Madrid contro i Blancos, senza toltamente essere 'under pression' come direbbe Freddie Mercury.

Le brutte notizie Inzaghi, purtroppo, non finiscono qui. "Anche di Lautaro Martinez - scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi (giovedì 30 settembre, ndr) - si smarriscono spesso le tracce sul sentiero d'Europa. Eppure aver vinto la Copa America da protagonista, quest'estate, lasciava in dote un Toro di caratura internazionale. Il gol in Champions, per l'argentino, rimane più o meno un miraggio". Il quotidiano sportivo sottolinea come, nelle ultime 14 partite europee, Lautaro Martinez abbia segnato solamente tre reti. "Al contrario - fa notare Adriano Ancona nel suo articolo - del campionato in cui timbra con regolarità".

Intanto l'Inter pensa seriamente a un primo rinforzo per il mercato di gennaio. Si tratta di Gonzalo Villar, centrocampista della Roma che non rientra fra le prime scelte di Josè Mourinho. Fra Inzaghi e lo spagnolo ci sarebbe già stato un primo contatto come vi raccontiamo in questo articolo.