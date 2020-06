Inter, Brozovic è imprescindibile: nerazzurri a lavoro per il rinnovo

Nel gennaio del 2018, le strade dell'Inter e di Marcelo Brozovic sembravano destinate a dividersi per sempre, con il croato pronto a prendere un aereo con destinazione Siviglia. Il resto è storia nota: Luciano Spalletti non si è voluto privare delle sue qualità e ha reinventato per lui un ruolo da regista davanti la difesa, permettendo all'Inter di svoltare la stagione e facendo fare il definitivo salto di qualità al centrocampista.

Con Antonio Conte al comando le cose non sono di certo cambiate, e Brozovic continua ad essere il faro in mezzo al campo per i nerazzurri. Secondo la Gazzetta dello Sport, all'inizio il tecnico leccese pensava di trovarsi di fronte ad un'ottima mezzala, ma col tempo si è reso conto dell'importanza del croato davanti la difesa.

La centralità di EpicBrozo in questa Inter sta spingendo la dirigenza meneghina a rinnovare al più presto il suo contratto: il nuovo accordo dovrebbe prevedere 4 milioni di euro netti al giocatore e soprattutto l'eliminazione della clausola rescissoria da 60 milioni di euro, che spaventa non poco l'ambiente nerazzurro. Oggi sembra davvero impossibile immaginare questa squadra senza il suo faro croato, e non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per la sua capacità di portare il buonumore nello spogliatoio.