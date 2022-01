Inter, Brozovic e gli altri: lo scenario e i rinnovi prima del derby

Inter, continua il lavoro della dirigenza per accelerare le trattative di rinnovo per la prossima stagione.

Come riportato da Calciomercato.com, archiviati gli acquisti di Robin Gosens e Felipe Caicedo, gli uomini di mercato di Viale della Liberazione stanno concentrando le proprie forze sulla questione rinnovi, per garantire continuità al progetto nerazzurro.

Il nome più caldo resta inevitabilmente quello di Marcelo Brozovic, centrocampista croato divenuto faro imprescindibile della compagine di mister Inzaghi, che già prima della sosta natalizia aveva avuto incessanti contatti con la dirigenza vista la voglia, di entrambe le parti, di continuare assieme per i prossimi anni. L’accordo sembrava vicino, ma ad oggi non c’è nulla di ufficiale; è per questo che il board dirigenziale nerazzurro sta provando in tutti i modi a concretizzare il rinnovo contrattuale già prima del derby contro il milan in programma il 5 febbraio.

Dopo Brozovic, si passerà a Ivan Perisic e al capitano Handanovic. Ma qui la situazione è leggermente diversa; l’Inter infatti ha già acquistato i due ipotetici sostituti, ovvero Gosens e Onana. La sensazione è che si procederà puntando ad un’offerta di rinnovo al ribasso, magari in più anni. Se per Handanovic sembra quasi certo il prolungamento, rimangono invece dubbi sulla permanenza di Perisic.

Da non dimenticare anche la situazione di Ranocchia e D’ambrosio, che rappresentano sicuramente una questione meno urgente; sono però uomini spogliatoio ormai veterani di casa Inter, e il loro rinnovo sarebbe propedeutico all’idea di continuità progettuale che sta diventando un obiettivo sempre più importante per i vertici nerazzurri.