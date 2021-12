Inter, Brozovic: arriva un'importante novità. E c'è una deadline

Inter, il rinnovo di Marcelo Brozovic ha, in questo momento, la massima priorità in casa nerazzurra.

Il 9 dicembre la nostra redazione ha pubblicato un'esclusiva (che puoi leggere qui), in cui si raccontavano le sopraggiunte difficoltà per il raggiungimento dell'accordo con il croato. Questa mattina, lunedì 27 dicembre, anche la Gazzetta dello Sport conferma che l'offerta che era stata presentata non ha ricevuto risposta positiva. L'entourage del centrocampista l'ha infatti rispedita al mittente. La società ha offerto 5,5 milioni di euro, che rappresentano un importante aumento rispetto agli 1,5 attualmente percepiti. Brozovic però ha fatto sapere che ne vuole circa 7.

Secondo il quotidiano c'è l'intenzione di fare di tutto per blindare il giocatore, ed ecco allora che verrà applicata una sorta di "cura Lautaro Martinez". L'idea è quella di proporre 6 milioni di euro che potrebbero aumentare grazie ai bonus. Simone Inzaghi preme per questa soluzione. La sua squadra, a seconda che ci sia o meno Brozovic in campo, cambia letteralmente volto. Il tecnico non vuole minimamente pensare all'ipotesi di dover fare a meno del croato. La società (e l'allenatore) vorrebbero però chiudere la questione entro il mese di gennaio, per evitare che si trascini per un periodo eccessivamente lungo, al punto da diventare un problema. Inzaghi addirittura, chiude la Gazzetta dello Sport, accetterebbe di rinunciare ad un rinforzo a gennaio pur di far sì che la società accontenti il suo pupillo.