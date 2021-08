Inter, Brozo in bilico. La richiesta: vuole quanto un suo compagno di reparto

INTER - Il futuro di Marcelo Brozovic resta in bilico. Il regista croato, uomo-guida della mediana nerazzurra, rappresenta una delle questioni più spinose nell'agenda rinnovi dell'Inter. Il Corriere dello Sport, oggi, scrive sul conto del centrocampista e sulle sue intenzioni in sede di negoziazioni.

Il quotidiano rimarca come il cartellino di Brozo sia stato già quasi completamente ammortizzato ormai ed è per questo che la sua posizione non può essere considerata al pari di altri suoi colleghi. Il contratto, per di più, è in scadenza fra un anno, e la vicenda - di per sé - non può che nascondere insidie.

Guadagna 4.2 milioni ma ne vorrebbe di più. Quanti? 5. Ovvero, gli stessi garantiti ad Hakan Calhanoglu, arrivato quest'estate dal Milan, dopo il mancato rinnovo coi rossoneri. Una richiesta importante che potrebbe aprire scenari.

Altro calciatore sotto osservazione è Stefan De Vrij. Anche l'olandese - seguito dal potente agente Mino Raiola - è oggetto di riflessioni, anche se il termine del suo contratto è fissato, contrariamente al caso del suo compagno di squadra, al 2023. Ma Raiola - spiega il giornale - già quest'estate sta sondando il mercato.