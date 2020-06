Inter, brivido per Conte: problemi per quattro difensori della rosa

L'edizione odierna del Corriere dello Sport lancia l'allarme infortuni in casa Inter. Il club meneghino è quello con il calendario più fitto d'impegni: i nerazzurri infatti giocheranno il match di Coppa Italia contro il Napoli il 14 giugno, eventualmente la finale il 17 giugno, e infine torneranno in campo il 20 giugno per il recupero della 25^ giornata contro la Sampdoria.

Secondo il quotidiano romano, Antonio Conte potrebbe avere una vera e propria emergenza in difesa in vista di questi impegni. A quanto pare infatti ben quattro difensori della rosa nerazzurra sarebbero alle prese con degli infortuni, la cui entità è al momento un mistero. I giocatori in questione sono Diego Godin, Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij e Danilo D'Ambrosio.

Se il Corriere dello Sport avesse ragione, in pratica tutto il reparto arretrato nerazzurro (ad accezione di Skriniar) sarebbe al momento acciaccato. Quello messo peggio dovrebbe essere Godin, mentre per D'Ambrosio dovrebbe trattarsi di una semplice contusione. Mancano ancora 10 giorni al match contro il Napoli, e la speranza è quella di vedere un'Inter al completo alla ripresa.