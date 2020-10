Inter Borussia, Vidal croce e delizia, Lukaku top, una sorpresa tra i migliori

Inter Borussia, nella serata di ieri i nerazzurri hanno dominato il match contro i tedeschi, ma hanno raccolto un solo punto, soprattutto a causa di molti errori. Per questa ragione il peggiore, secondo il Corriere dello Sport, è stato Vidal, che ha causato il rigore dell'1 a 1 e ha sbagliato in occasione della seconda rete.

Il quotidiano gli da per queste ragioni 4, nonostante per il resto la gara del cileno sia stata buona. Il centrocampista risulta insufficiente insieme a Handanovic, D'Ambrosio, Perisic e Sanchez oltre che ad Eriksen. Dal danese ci si aspetta di più, scrive il Cds. "Quando la manvora è lenta e senza idee dovrebbe prendere in mano la squadra".

Il migliore è stato ovviamente Lukaku, che ha segnato le due reti dell'Inter. Bene anche Lautaro e soprattutto Darmian, che da debuttante disputa un'ottima gara e finisce tra i migliori, dietro solo al gignate belga.