Inter Borussia: ok Sensi e Bastoni, ma Conte spera in un terzo rientro

Inter Borussia, Conte, per il primo match dei gironi di Champions League potrà contare sui rientri di Bastoni e Stefano Sensi. Il primo è risultato negativo ai due tamponi effettuati in questi giorni, e per questa ragione sarà arruolabile. Sensi invece ha saltato il derby per squalifica, e quindi domani ci sarà.

L'ex Sassuolo è in ballottaggio con Christian Eriksen per il ruolo di trequartista, davanti a Barella e Vidal, inamovibili a centrocampo. Bastoni comporrà la difesa insieme a De Vrij e D'Ambrosio. La situazione di Skriniar resta ancora da verificare. Sono scaduti i 14 giorni di quarantena richiesti in Slovacchia dovrà essere testato.

Nainggolan anche è recuperato, ma il Covid ha interrotto il processo di crescita sul piano fisico, visto che c'è ancora un gap importante rispetto ai compagni per quanto riguarda la condizione. Tuttavia per Conte permane ancora la speranza di recuperare anche Gagliardini,che insieme a Radu, è stato testato ieri a casa e oggi potrebbe avere il via libera.