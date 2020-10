Inter Borussia, formazione fatta: rispetto al derby 2 importanti cambi

Inter Borussia Moenchengladbach di questa sera segnerà l'esordio in Champions League per i nerazzurri in questa stagione. La Gazzetta dello Sport nell'edizione di questa mattina ha riportato quella che dovrebbe essere la formazione scelta da Conte per affrontare i tedeschi.

Confermata la difesa del derby, con De Vrij al centro e D'Ambrosio e Kolarov a completare il terzetto. Bastoni, che anticipato proprio dall'allenatore nerazzurro, partirà dalla panchina. Due cambi a centrocampo, e di un certo rilievo.

A sinistra Darmian dovrebbe prendere il posto di Perisic, che non ha garantito l'adeguata copertura nei match finora disputati, soprattutto se alle sue spalle ha il serbo ex Roma. Poi Vidal Barella e Hakimi comporranno la mediana completata da Eriksen, che dovrebbe partire titolare. Il danese sembra essere il prescelto per agire dietro le due punte, Lukaku e Lautaro.