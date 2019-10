Inter Borussia Dortmund, la probabile. Due grande rientri, un solo dubbio

L'Inter si appresta domani sera ad affrontare in casa il Borussia Dortmund per il terzo turno del girone di Champions League. Il tecnico Conte, alla caccia della prima vittoria europea, è alle prese con un solo dubbio a centrocampo.

Stando a Tuttosport in questo momento per sostituire Sensi, Vecino è in vantaggio su Gagliardini.

Per il resto confermata la formazione di domenica, con due sole eccezioni. Godin tornerà in difesa al posto di bastoni, mentre Asamoah prenderà il posto di Biraghi.