Inter-Bologna, scocca l'ora di due nuovi nerazzurri. Inzaghi convinto

Inter-Bologna sarà la gara delle 18 del sabato di Serie A. Dopo le fatiche della Champions League, i nerazzurri si rituffano dunque pienamente in clima campionato, provando a ritrovare il sorriso e i tre punti dopo due sfide rocambolesche e, specie nel caso della sfida con le merengues, del tutto amare nel risultato. Con quale undici l'Inter di Simone Inzaghi sfiderà questo pomeriggio i felsinei? La Gazzetta dello Sport descrive oggi le probabili mosse dell'ex tecnico biancoceleste. Due calciatori, in particolare, sono in rampa di lancio.

Si tratta di Denzel Dumfries e Joaquin Correa, pronti alla loro prima partita da titolari in maglia Inter. Quanto all'attacco, andrà in panchina Dzeko per far posto al Tucu. Si formerà, così, in Inter-Bologna (leggi le parole del doppio ex, clicca qui), l'attacco tutto argentino composto da Correa appunto, e da Lautaro Martinez.

E' terminato pure il periodo di adattamento di Dumfries. Come rimarcato dal quotidiano, infatti, Inzaghi si è convinto finalmente a lanciare l'olandese. E se nella fase difensiva - sottolinea il giornale oggi - qualcosa è ancora da registrare, l'ex Psv è pronto ad esaltare già in Inter-Bologna i suoi tifosi grazie ai suoi strappi in campo. Un precedente, del resto, lascia ben sperare: anche Hakimi, poi esploso, iniziò in modo lento con Antonio Conte. Dopo qualche gara di assestamento, però, l'attuale esterno del Psg - volato a Parigi nel corso dell'ultima sessione di calciomercato - riuscì a impossessarsi della fascia destra nerazzurra e a non mollarla più fino al traguardo Scudetto.