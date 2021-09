Inter-Bologna, la probabile formazione: decisive novità a centrocampo

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, Simone Inzaghi rivoluziona l'Inter che, oggi pomeriggio (fischio d'inizio ore 18), sfiderà il Bologna a San Siro. Bisogna dunque aspettarsi più di un cambiamento in formazione. E anche nello stile di gioco.

Andiamo come sempre con ordine. Stando a quanto emerso dall'allenamento di ieri (venerdì 17 settembre, ndr), la prima sostanziale modifica riguarderà il reparto offensivo. Edin Dzeko avrà un turno di riposo e al suo posto. Al fianco di Lautaro Martinez partirà, dal 1', Joaquin Correa. Così facendo, ci sarà anche una modifica anche nello stile di gioco dei nerazzurri: 'via' il regista offensivo, dentro due attaccanti 'purissimi'. Il tandem argentino si conosce molto bene come testimonia anche il gol realizzato dal Tucu, su assist del Toro, con la maglia dell'Argentina contro il Venezuela. Non solo. I due, come racconta il Corriere dello Sport in edicola oggi, stanno consolidando il loro rapporto anche fuori dal campo. L'altra sera, per esempio, sono andati a cena con Diego Alberto Milito.

Rispetto alla gara con le Merengues, ci sarà un'altra importante novità. A centrocampo, secondo il quotidiano sportivo, esordirà Denzel Dumfries. L'esterno olandese, accolto dall'ovazione di San Siro quando mercoledì è entrato in campo contro i blancos, avrà quindi la sua grande occasione dal 1'. Pagato (circa) 12 milioni di euro dal PSV, Dumfries non ha però ancora avuto modo di far apprezzare le sue qualità in fase offensiva mentre ha già dimostrato come, per adeguarsi al calcio italiano, deve ancora migliorare l'aspetto difensivo. Non è finita qui. Perché, sempre in mezzo al campo, è previsto il terzo cambiamento. Inzaghi sembra infatti intenzionato a lanciare dal 1' Arturo Vidal al posto di Hakan Çalhanoğlu. Il giocatore turco, dopo l'esordio da applausi con il Genoa, ha un po' deluso sia contro la Sampdoria che in Champions League. Anche questo cambio è molto significativo per lo stile di gioco dell'Inter: spazio a quantità e qualità - quella del cileno - a discapito dei 'lampi di classe' del giocatore turco.

Ecco, dunque, la probabile formazione dell'Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Correa.