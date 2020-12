Inter-Bologna, diversi cambi dal 1’ in vista dello Shakthar: la probabile

Questa sera l’Inter torna in campo per affrontare il Bologna nella decima giornata di Serie A. I nerazzurri sono a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato per restare nelle zone alte della classifica.

Come riportato da Tuttosport, Antonio Conte avrebbe intenzione di fare diversi cambi in vista della fondamentale sfida contro lo Shakthar, cruciale per il destino europeo dell’Inter. Per questo motivo potrebbero riposare alcuni elementi.

Partiranno sicuramente dalla panchina gli acciaccati Barella e Lautaro. Probabile turno di riposo anche per De Vrij, con Ranocchia al suo posto al centro della difesa. Sulle fasce dovrebbero partire dal 1’ Hakimi e Perisic. In mezzo al campo sicuro del posto Vidal, assente contro il M’Gladbach per via della squalifica, a completare il reparto Brozovic e Gagliardini. In attacco spazio a Sanchez al fianco di Lukaku.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez.