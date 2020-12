Inter Bologna, Conte scelta la formazione con tre titolari out

Inter Bologna, i nerazzurri domani scenderanno in campo contro gli emiliani per dare continuità alle vittorie con Sassuolo e Borussia. Conte, stando al Corriere dello Sport, ha già scelto la formazione da schierare, con tre titolari lasciati a risposare.

In difesa infatti ci sarà spazio per Ranocchia, che farà riposare De Vrij. Accanto a lui Skriniar e D'Ambrosio. A centrocampo Barella non è al top, e per questo tornerà Vidal, assente in Champions per squalifica. Insieme a lui ancora Brozovic e Gagliardini.

Sulle fasce probabile l'impiego di Darmian e Perisic, al posto di Hakimi e Young. In attacco dovrebbe partire titolare Sanchez insieme a Lukaku.