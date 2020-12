Inter Bologna, Conte pronto a cambiare molti uomini. La probabile

Inter Bologna, sabato pomeriggio Conte è pronto a stravolgere la formazione rispetto a quelle viste con Sassuolo e Borussia, per far riposare diversi uomini. Gli impegni sono molteplici e tutti ravvicinati, ragione per la quale vanno dosate le energie.

Stando al Corriere dello Sport quindi spazio a D'Ambrosio in difesa, dove riposerà uno dei tre titolari (presumibilmente Skriniar). A centrocampo Barella non dovrebbe giocare, sia perché è praticamente sempre sceso in campo, e sia per il fatto che è uscito dal match di Champions con un polpaccio non al meglio, e quindi Conte vuole preservarlo.

Sulle fasce spazio al duo Hakimi-Perisic. In attacco invece Sanchez pronto a prendere il posto di uno dei due attaccanti.