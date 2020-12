Inter-Bologna, brilla la fascia destra: i nerazzurri tornano grandi? (GdS)

Inter-Bologna, i nerazzurri convincono con un'altra buona prestazione e chiudono il match per 3-1. Protagonista in assoluto Hakimi, autore di una doppietta e di una prestazione stile Dortmund, che ha spazzato via tutte le voci di critica che erano uscite nelle scorse settimane. Questo è quello che si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport di stamni: "Serviva una serata così per cancellare di colpo le scorie di un periodo poco fortunato".

È tornato il giocatore devastante, anche se non se n'è mai andato, ma è solo questione di adattamento - ammirato a Dortmund la passata stagione: "I due gol al Bologna sono il ricordo più dolce che si porterà dietro, ma soltanto due momenti di una partita straordinaria per intensità e applicazione, che regala all’Inter una notte a -2 dalla vetta e ulteriori conferme in questa fase di rilancio". Per una notte Hakimi ha offuscato la solita luce di Lukaku, ancora in gol, ma con qualche occasione sprecata.

Il giornale poi chiosa: "Mancava il suo completo inserimento per poter dire che l’Inter è davvero tornata grande. E non ce ne vogliano Conte e Lukaku, ma questa squadra ha tutto per puntare al massimo, anche margini di miglioramento. Ma già così sa essere devastante". Una squadra dunque sulla via della crescita e della ripresa che ora si concentrerà sul match di mercoledì sera contro lo Shakhtar vitale per la rincorsa della qualificazione agli ottavi di Champions - con un occhio ed un orecchio al risultato di Madrid -, ma non solo in quanto bisogna assolutamente vincere almeno per un posto ai sedicesimi di Europa League.