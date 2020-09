Inter, bilancio in rosso come tutti: pesano i mancati introiti causa Covid-19

L'epidemia da Covid-19 ha radicalmente cambiato le vite di ognuno di noi. Ad oggi non vi è un settore che non ne abbia risentito e fra questi non può non mancare il mondo del calcio. Ogni società è chiaramente in affanno dal punto di vista economico e non a caso, trovare un club europeo in grado al momento di investire ingenti somme di denaro sul mercato appare più che complicato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il bilancio nerazzurro è anch'esso in negativo ma tuttavia in linea con i deficit di altre compagini italiane ed europee. La pandemia ha messo a dura prova l'economia delle big, con un'Inter che arriverà a registrare una perdita di 100 milioni. Decisivi, non a caso, i mancati introiti legati al botteghino, merchandising e sponsor stimati in 30 milioni di euro.

Suning, nonostante ciò, non ha voluto procedere al taglio dei stipendi dei propri giocatori , a differenza ad esempio della Juventus e della Roma, ma gli investimenti futuri dovranno essere più che ponderati se non si vuole peggiorare l'attuale situazione finanziaria del club di Viale della Liberazione. Inoltre, principale obiettivo della proprietà cinese resta quello di trovare uno sponsor che possa sostituire Pirelli, così da poter incassare cifre nettamente superiori a quelle che lo storico marchio garantisce ai meneghini ormai da decenni.