Inter, biglietti croce e delizia. Bellissima iniziativa per la gara di domenica

Inter Udinese di domenica sarà la gara che chiuderà la stagione, e al termine della quale verrà consegnato lo scudetto nelle mani del capitano Samir Handanovic. E proprio per questa ragione la società ha pensato ad un'iniziativa davvero innovativa.

"Tutti a San Siro, anche se virtualmente. È l’ultima iniziativa dell’Inter, grazie all’I M Scudetto ticket, il biglietto celebrativo scaricabile sul sito del club per “essere presenti” alla sfida contro l’Udinese e festeggiare tutti insieme il titolo. Il biglietto permetterà di partecipare anche all’I M Scudetto contest, con in palio una visita alla sala dei trofei",scrive la Gazzetta dello Sport.

Bellissima iniziativa quindi in un contesto in cui i biglietti dello stadio hanno rappresentato un vero problema per l'inter e per tutte le società. i mancati introiti infatti hanno pesantemente condizionato i bilanci, appesantendo una situazione debitoria determinata dalla crisi legata al Covid.