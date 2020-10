Inter, Big Rom presente e futuro per la gioia dei tifosi (CdS)

Inter, Big Rom ormai è nel cuore dei tifosi e non solo in quello di mister Antonio Conte. Il numero 9 - alla seconda stagione in nerazzurro - è ormai sempre più il perno della squadra fornendo sponde ed assist ai compagni e risultando positivo in ogni match giocato. Un avvio che non ha la sciato indifferente nessuno e stamani, dopo l'ennesima rete segnata nell'anticipo di ieri pomeriggio contro il Genoa, il Corriere dello Sport ne esalta capacità e numeri,

Cinque gol in Serie A, due in Champions League e tre in nazionale questi un po' dei numeri del belga in avvio di stagione affrontata per ora a livelli stratosferici: "Punto di riferimento della squadra, probabilmente l'unico insostituibile della rosa. Lautaro Martinez e Alexis Sanchez si alternano nel ruolo di supporto e compagno d'attacco di Big Rom, lui è sempre titolare. Ieri, in un primo tempo complicato nel quale la squadra lo ha cercato in maniera insistente più con la manovra sviluppata sulla destra che con lanci lunghi, non ha deluso".

Infatti il belga: "Ha duettato con i compagni e ha provato a mandarli in porta o a favorire le incursioni sulla fascia di Darmian. Nella ripresa, poi, ha completato l'opera firmando, su assist di Barella, la rete che ha sbloccato il match. Poi ha esultato abbracciato dagli altri, felice e sorridente". Un impatto , sul mondo nerazzurro e nella Serie A e non solo, per Romelu che forse nessuno si aspettava: "Non solo gol Lukaku è anche un leader di questa Inter contro qualsiasi avversario". Ed il quotidiano chiosa: "Ecco perché Conte a lui non rinuncia mai e perché i tifosi sono pazzi del loro nuovo bomber. Icardi è il passato. Big Rom il presente e il futuro"