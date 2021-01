Inter-Benevento, sorpresa dal primo minuto? La probabile (GdS)

Questa sera al Meazza andrà in scena la prima partita del girone di ritorno dell'Inter. Alle 20:45 i nerazzurri affronteranno il Benevento di Pippo Inzaghi e daranno inizio a delle settimane di fuoco in quanto poi, nell'ordine, dovranno sfidare la Juventus in Coppa Italia (andata e ritorno), la Fiorentina, la Lazio ed il Milan. Un mese impegnativo per gli uomini di mister Conte, il quale quest'oggi opterà per un turnover parziale.

Come scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport, il primo cambio potrebbe avvenire in cabina di regia dove Eriksen, nonostante le parole dette dal mister in conferenza stampa, dovrebbe far rifiatare Brozovic dall'inizio. Il danese dunque dopo il gol vittoria nel derby di Coppa potrebbe avere un'altra chance dal primo minuto, che non dovrà essere sprecata per nessun motivo.

Non solo in cabina di regia, Antonio Conte prepara anche delle altre sostituzioni dalla difesa all'attacco per un totale di 6 uomini diversi rispetto all'ultimo impegno del derby. Pronto a riprendersi il posto in difesa Bastoni sulla sinistra al posto di Kolarov, mentre riposerà De Vrij che verrà sostituito da Ranocchia. Rimane al suo posto Skriniar. Sulla destra in mediana troverà spazio Hakimi, che non sarà disponibile per il match di andata contro la Juventus in quanto squalificato, mentre sulla sinistra dovrebbe rivedersi Perisic anche se la scelta non è ancora stata fatta.

In mezzo al campo l'unico confermato sarà Barella nel trio con Eriksen e probabilmente Gagliardini che prenderà il posto di Vidal. Possibile chance anche per Sensi probabilmente a gara in corso. L’attacco sarà ancora sulle spalle di Lukaku - il belga salterà il match della prossima settimana contro i bianconeri per squalifica - e Lautaro, con Sanchez che probabilmente subentrerà dalla panchina. La probabile, con il consueto 3-5-2: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro.