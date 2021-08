Inter-Belotti: incontro Marotta-Cairo! Gli ultimi sviluppi

Inter-Belotti: incontro fra Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, e il presidente del Torino, Urbano Cairo. È quanto rivela oggi, martedì 24 agosto, La Repubblica.

"Cresce l'opzione legata al capitano granata" scrive il quotidiano nelle sue pagine sportive. L'Inter, com'è noto, è in cerca di una seconda punta, dopo Edin Dzeko, da regalare a Simone Inzaghi già per la trasferta di Verona in programma venerdì alle 20.45. "La Lazio - riferisce ancora La Repubblica - chiede 33 milioni più bonus per Joaqiuin Correa".

A questa mattina la situazione è la seguente. L'Inter, ha riassunto anche Tuttosport, ha lanciato "l'ultimatum alla Lazio con una proposta che si aggira intorno ai 29-30 milioni di euro più cinque di bonus, cifra che si avvicina, e molto, alla richiesta iniziale del presidente Claudio Lotito che per l'argentino chiedeva 37 milioni". Anche perché - ricordiamo - i biancocelesti dovranno girare il 20% dell'incasso al Siviglia, squadra dalla quale acquistarono 'El Tucu' nel 2018. Il quotidiano torinese non ha dubbi: "I nerazzurri vogliono concludere al più presto l'operazione e regalare così a Simone Inzaghi, al massimo per metà settimana, il suo pupillo. Di conseguenza l'argentino sarebbe arruolabile per la trasferta di Verona della seconda giornata, in programma venerdì sera". Non c'è poi da trascurare un altro dettaglio fondamentale: l'argentino si è promesso ai campioni d'Italia e, più volte, ha rifiutato l'Everton.

Ma se Claudio Lotito dovesse rispedire al mittente la proposta da (circa) 30 milioni più bonus? "Marotta proverà l'assalto ad Andrea Belotti del Torino e a Lorenzo Insigne del Napoli" informa Tuttosport. Il primo potrebbe essere acquistato per una cifra fra i 25 e i 30 milioni, mentre il capitano partenopeo "viene considerato un'occasione per gli ultimi giorni di mercato".

Ma, come anticipato, La Repubblica rilancia: c'è stato un incontro fra l'ad interista e il presidente granata. "Cresce l'opzione legata a Belotti". Non resta che attendere.