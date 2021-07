Inter-Bellerin: giornata decisiva. A ore la mossa 'chiave' dell'agente

Inter-Bellerin: oggi (giovedì 29 luglio, ndr) potrebbe essere una giornata decisiva per la trattativa.

"Alberto Botines, procuratore di Hector Bellerin, volerà a Londra per chiedere che il suo assistito venga liberato dall'Arsenal" conferma infatti Tuttosport in edicola. Non solo. Il quotidiano sportivo fa sapere anche che "il giocatore si è esposto con Arteta (tecnico dei Gunners, ndr)". La strada che potrebbe portare al nazionale spagnolo è, però, ancora costellata di ostacoli. "L'Arsenal - conferma Tuttosport - non vuole cedere in prestito con diritto di riscatto un uomo che va comunque sostituito". Attenzione, però: "La diplomazia - si legge nell'articolo a firma di Stefano Pasquino - è al lavoro e in tal senso è probabile che Botines a inizio settimana possa tornare a Milano per studiare con l'Inter la strategia in attesa di aperture".

Oggi, poi, potrebbero esserci nuovi contatti anche con il Cagliari per cercare di chiudere la trattativa Nandez. La società sarda ha infatti aperto al prestito oneroso con il diritto di riscatto. "Il budget dell'Inter - spiega il quotidiano sportivo - è di 2-3 milioni, ma si può arrivare a 5. L'entità dovrà anche considerare la buonuscita da garantire a Radja Nainggolan". Nandez, intanto, domani (venerdì) tornerà in Italia "e attende con fibrillazione - informa Tuttosport - che venga perfezionato l'accordo con il Cagliari".