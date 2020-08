Inter Bayer Leveruksen, dal 1' Godin e Lautaro: le probabili formazioni

Con l'eliminazione negli ottavi di Champions League della Juventus e del Napoli e negli ottavi di Europa League della Roma, l'Inter assieme all'Atalanta resta l'unica compagine ancora in corsa in una competizione europea. L'Europa League, nonchè ex Coppa Uefa, potrebbe dare un volto diverso alla stagione dei ragazzi di Antonio Conte e a questo scopo, servirà battere il Bayer Leveruksen per poter accedere di diritto alla semifinali.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino ex Juventus va verso la riconferma dell'undici titolare sceso in campo contro il Getafe. A proteggere il solito Handanovic fra i pali, ci sarà il riconfermato trio Godin-De Vrij- Bastoni che nelle ultime cinque uscite stagionali hanno contribuito a mantenere la porta inviolata. In mediana sicuri di un posto Brozovic e Barella e Gagliardini attualmente in ballottaggio. Sulla fascia sinistra ci sarà ancora Young, mentre su quella destra occhio a Moses che insidia D'Ambrosio. In attacco spazio al tandem Lukaku-Lautaro con Sanchez pronto a subentrare a gara in corso.

Ennesima bocciatura per Skrniar ed Eriksen, che a meno di clamorose novità dell'ultima ora, dovrebbero partire ancora una volta dalla panchina.