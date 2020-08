Inter Bayer Leverkusen, Zhang in Germania in caso di semifinale?

Manca ormai sempre meno tempo al quarto di finale di Europa League fra Inter e Bayer Leverkusen. I nerazzurri, che non approdavano ai quarti di finale di una competizione europea da nove anni a questa parte, potrebbero spingersi ancora più in là centrando una semifinale che darebbe un senso diverso a questa stagione. Sulla strada del club di Via della Liberazione ci sarà però un avversario non facile in quanto i tedeschi faranno di tutto per mettere in difficoltà la retroguardia meneghina.

A tenere banco però non è solo il presente, ma anche il futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il presidente Steven Zhang avrebbe intenzione, in caso di passaggio del turno, di raggiungere i ragazzi di Antonio Conte allo scopo di una maggiore unità e compattezza. Per quanto importante il presente, oggetto dell'interesse soprattutto del tecnico salentino sarà il futuro poichè a fine stagione ci sarà un vertice fra l'ex allenatore della Juventus e il presidente Zhang con un obiettico chiaro quale quello di comprendere se le loro strade dovranno separarsi oppure no.

Dopo le tante polemiche relative al post Atalanta-Inter, gli animi sembrano essere placati. Tregua armata? Chissà, a breve capiremo.