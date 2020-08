Inter Bayer Leverkusen, un solo dubbio per Conte: le probabili formazioni

Nella notte di San Lorenzo tutti ben sapranno quale desiderio esprimeranno i tifosi interisti vedendo una stella cadente: l'approdo in semifinale di Europa League. L' Inter è attesa dall'appuntamento con la storia, quella che poi a distanza di anni si avrà modo di rivedere e sfogliare negli almanacchi ma ciò sarà possibile solo ed esclusivamente vincendo questa sera. Tornare in una semifinale di una competizione europea, a distanza di dieci anni dal memorabile Inter- Barcellona 3-1 in Champions League, rappresenterebbe qualcosa di importante per il proseguo, il segno tangibile di come la strada sia quella giusta.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte sembra essere sempre più intenzionato nello schierare gli stessi undici scesi in campo contro il Getafe, seppur la partita sia completamente diversa dal punto di vista tecnico. Davanti ad Handanovic, sempre più probabile la presenza di Godin che completerà il reparto arretrato con De Vrij e Bastoni. In mediana ancora spazio dal 1' per Barella, Brozovic e Gagliardini con sulla fascia sinistra Young. Chi schierare esterno di destra è invece l'unico dubbio del tecnico salentino con D'Ambrosio in vantaggio almeno per il momento su Candreva e Moses.

In attacco, riconfermato il tandem Lautaro-Lukaku. Dalla panchina ancora una volta Skriniar ed Eriksen, calcio d'inizio alle ore 21.00.