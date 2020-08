Inter Bayer Leverkusen, Eriksen verso la panchina: ennesima bocciatura?

Quale futuro per Christian Eriksen? Se lo chiedono ormai in tanti dopo le numerose partite giocate da subentrante. Il quesito, che da tempo incuriosisce la maggior parte degli addetti ai lavori, vede il danese ai margini delle scelte di Antonio Conte che dopo il 3-4-1-2 utilizzato più volte per favorire l'inserimento dell'ex Tottenham, adesso sembra orientato ad un nuovo cambio di modulo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico salentino sarebbe intenzionato a riconfermare l'undici titolare sceso in campo contro il Getafe con al contempo lo stesso modulo tattico: il 3-5-2. Di conseguenza, Eriksen scivolerebbe per l'ennesima volta in panchina e ciò non è altro che la chiara e palese rappresentazione di come questa sia sostanzialmente l'ennesima bocciatura.

Il declassamento, per via anche del modulo tattico, è evidente e a nulla è servita la rete messa a segno da subentrato contro il Getafe. In Europa League, il folletto danese ha messo a referto due reti ed un assist in tre partite e, dal canto suo, desidererà sicuramente poter dire la sua in questo finale di stagione. Di certo, ad oggi, esiste un problema Eriksen. Resterà a Milano o a distanza di otto mesi, lascerà clamorosamente i nerazzurri?