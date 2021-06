Inter, Bastoni: l'esordio all'Europeo fra la pesca 'andata male' e il futuro

Inter, Bastoni: l'esordio all'Europeo con la maglia dell'Italia non è passato inosservato. Il giocatore nerazzurro, infatti, è risultato fra i migliori della squadra di Roberto Mancini che, battendo 1-0 il Galles (30esimo risultato utile consecutivo), ha staccato il biglietto per Wembley. Sabato, nello stadio dell'Impero, gli azzurri si giocheranno l'ottavo di finale: dentro o fuori.

L'esordio di Bastoni è stato premiato dal Corriere della Sera con un 7 in pagella, fra i migliori dell'undici titolare scelti dal commissario tecnico. "Il bello del debuttante: tiene alta la linea sulla sinistra" esordisce l'articolo di Paolo Tomaselli. Il giornalista ricorda poi come il difensore dell'Inter "getta l’amo in area con due cross che meriterebbero di pescare qualcosa di meglio". Non solo. Per Bastoni c'era anche un difficile 'cliente' da affrontare: Gareth Bale, la stella del Galles e il fuoriclasse del Real Madrid con il quale ha vinto quattro Coppe dei Campioni. Per il giocatore dell'Inter, però, non ci sono stati problemi tanto che, ricorda il Corriere della Sera, "alla prima occasione fa sentire il fisicone su Bale".

Infine per Tomaselli non ci sono dubbi sul futuro in nazionale di Bastoni: "Il dopo Chiellini è lui". Probabilmente, ora, il giocatore dell'Inter tornerà a sedersi in panchina nella prima gara ad eliminazione diretta se proprio il difensore della Juventus recupererà appieno dall'infortunio patito durante la gara con la Svizzera. Ma Bastoni, che sembra giocare ormai con la classe di un veterano, è 'solo' un classe 1999: quindi...