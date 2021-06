Inter, Bastoni: il possibile esordio contro l’uomo delle 4 Champions

Inter, Bastoni è pronto al debutto: "Oggi potrebbe essere il giorno di Bastoni che ha personalità ed esperienza da veterano". Con queste parole, l'edizione de La Gazzetta dello Sport di oggi (domenica 20 giugno 2021), apre il focus sul numero 95 nerazzurro. Oggi, di fronte, potrebbe trovarsi Gareth Bale. La minaccia numero uno del Galles. Quattro volte Campione d'Europa e del Mondo con il Real Madrid, oltre ad essere stato nominato per ben sei volte giocatore dell'anno in Galles.

Il classe '99, cresciuto in maniera esponenziale sotto la guida tecnica di mister Antonio Conte nelle ultime due stagioni, ha più volte dimostrato di non temere alcun duello/confronto, facendo emergere una sicurezza ed una maturità non usuali per la sua età. Oggi, dalle sue parti, un nuovo probabile esame: "In questa zona oggi ci giochiamo tanto, tantissimo. Sul centro-sinistra della nostra difesa c’è uno dei duelli chiave del match: Bale contro Bastoni (o Acerbi)".

Un match importante per gli azzurri, già qualificati ala fase successiva, per capire quale sarà il piazzamento finale nella classifica del girone. Il giovane difensore dell'Inter, abituato a giocare in una difesa a tre, se chiamato in causa come centrale di sinistra (le percentuali lo vedrebbero leggermente in vantaggio su Acerbi che potrebbe riposare anche in vista della fase successiva) dovrà nuovamente far vedere le proprie capacità. Corsa e chiusure puntuali per contrastare il calciatore del Tottenham: "Spessissimo il gallese parte largo e poi si accentra da seconda punta: dovrebbe quindi incrociare il nostro centrale di sinistra che, naturalmente, non dovrà mai essere lasciato solo".