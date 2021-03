Inter, Bastoni e Barella: valutazioni alle stelle. Ecco quanto valgono

Inter, la stagione positiva che sta vivendo la squadra nerazzurra sta facendo si che il valore di diversi giocatori stia schizzando alle stelle. Soprattutto se si tratta di giovani talenti, come Barella e Bastoni. I due stanno vivendo un periodo d'oro, e sono assoluti protagonisti di questo campionato. Barella è uno dei migliori centrocampisti della serie A, mentre Bastoni è tra i difensori più forti. Il Corriere dello Sport ha approfondito il momento dei due, accostandoli ad un altro gioiello italiano, ossia Chiesa.

"Mancini, rispetto alla primavera scorsa, infatti può adesso puntare su un Bastoni che ancora non aveva e che adesso è titolare dell’Inter, con una finale di Europa League alle spalle; su un Barella divenuto uno dei giocatori di punta del campionato, anche lui trascinatore dell’Inter avviata a vincere lo scudetto; su un Chiesa impostosi nella Juve al primo anno in modo chiaro, risolti i dubbi tattici sulla sua natura tecnica e tattica, nonostante la crisi di risultati dei bianconeri.

Tutti hanno avuto modo di arricchire il proprio bagaglio internazionale (anche se amaramente), esperienza comunque fondamentale per un giovane in ascesa. Non a caso stiamo parlando di un tris di giovani campioni al vertice delle valutazioni del mercato nel nostro campionato, che toccano quota 60 milioni".