Inter, basta un gol. Ok Dumfries, ma c'è un'insufficienza: i voti del giornale

Inter: una vittoria col 'minimo' sforzo.

E' arrivato ieri al Meazza, un successo chirurgico contro il Torino. Anche così si vincono i campionati, e la rete di Denzel Dumfries ha avvicinato ulteriormente all'obiettivo. L'Inter si è regalata così un Natale in testa alla classifica e assolutamente sereno. Le ultime settimane sono state esaltanti per i ragazzi di Inzaghi che hanno ritrovato la vetta, oltre a conquistare l'agognato passaggio agli ottavi di Champions League che mancava da tantissimo tempo.

Il Corriere dello Sport, oggi 23 dicembre, dà i voti alla sfida di ieri. Il migliore per il quotidiano è proprio l'esterno olandese: ormai ci ha preso gusto, rimarca il giornale su Dumfries, ancora in gol. L'ex Psv prende 7. Male invece Vecino, che non incide a gara in corso. Latitano sgambate dopo il suo ingresso, voto 5.5, l'unica insufficienza fra i calciatori dell'Inter scesi in campo ieri.

Bene De Vrij (6.5, abile su Sanabria), si è contraddistinto per una prova particolarmente offensiva Bastoni (voto 6.5) e spesso più avanzato dello stesso Perisic. Proprio il croato, e Dzeko, sono gli altri migliori attori per il giornale. 6.5 ad entrambi. Rivivi tutte le emozioni di Inter-Torino: qui il live testuale del match, a cura di InterDipendenza.Net.