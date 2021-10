Inter, Barella e la promessa. Sarà capitano: decisa anche la stagione

Barella e l'Inter insieme, con grande determinazione.

Il centrocampista nerazzurro è sempre più centrale nei pensieri della società. Merito di prestazioni eccellenti e di un profilo che piace per carisma e prospettive future. La Gazzetta dello Sport torna oggi (15 ottobre, ndr) sull'exploit del calciatore, laureatosi in estate Campione d'Europa. Il quotidiano scrive: "Nicolò Barella è pronto a prendersi l’Inter sulle spalle, larghe più di quanto farebbero pensare quei 172 centimetri. E, in uguale misura, l’Inter è pronta a dargli il riconoscimento che merita dopo più di due anni di onorato servizio". Riferimento al rinnovo che, a differenza di quello riguardante il collega di reparto Brozovic, sembra oggi davvero una formalità. Non c'è, infatti, molta distanza fra le richieste di Barella e le volontà dell'Inter: segno della volontà comunque di trovare un accordo in tempi brevi e proseguire insieme.

Non ci sarà nessuna clausola nel nuovo contratto di Barella, "nonostante Psg e Liverpool abbiano mostrato più volte interesse. Anzi, certe sirene europee che attecchiscono altrove qui colpiscono meno" (leggi i dettagli sull'assalto dei francesi, clicca qui).

C'è, poi, la questione della fascia da capitano. Una promessa, quella di consegnare proprio a Barella i gradi, che si materializzerà dal 2022-23. "L’Inter vede in Barella un capitano dalla faccia pulita, un leader che, come Zanetti, tira sempre la carretta. Novantasei presenze in due stagioni e spiccioli sono un esempio di fedeltà alla causa. E meritano almeno una fascia più una firma: sembrano due cose distante, ma in fondo sono la stessa", scrive il giornale.