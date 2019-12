Inter Barcellona, strada tutt'altro che in discesa per i nerazzurri

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha introdotto il match tra Inter e Barcellona che andrà in scena stasera. Il tecnico del Barcellona Valverde schiererà un 11 molto rimaneggiato, pieno di giovani.

Come riporta la rosea però la strada sarà tutt'altro che in discesa. Il Barcellona si presenterà comunque con dei palleggiatori capaci di far soffrire la mediana nerazzurra piena di assenze, un pò come accaduto venerdì contro la Roma.

L'arma su cui farà leva Conte sarà sicuramente la bolgia di San Siro, capace di spostare gli equilibri nel 2010. Sarà improbabile che le cose si semplifichino grazie al risultato di Borussia Slavia Praga. L'Inter dovrò contare sulle proprie forze. Borja Valero e Brozovic avranno il compito di ispirare, con Lukaku e Lautaro che dovranno essere pronti a colpire.