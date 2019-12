Inter Barcellona, le scelte di Valverde. Conte sorride?

Neto in porta. Umtiti, Todibo, Wague e Firpo in difesa.Vidal, Rakitic e Alena i a centrocampo. Tridente composto da Griezman,Perez e Ansu Fati. Questa la squadra che, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe intenzionato a schierare Valverde per il match di domani.

Tuttavia c'è un grande dubbio: Leo Messi. L'argentino potrebbe infatti non partire per Milano e restare in Spagna per risparmiare le forze in vista dei delicati match di campionato contro Real Sociedad e Real Madrid.Però, come riporta la rosea, il sei volte pallone d'oro potrebbe decidere di partire per restare in panchina, ma potrebbe anche essere tentato di scendere in campo.

I fattori che spingono verso quest'ultima possibilità sono diversi. A Messi non piace dosare le forze, e l'Inter è uno dei pochissimi avversari a cui non è riuscito ancora a segnare. Domani quindi potrebbe deciedere di aggiornare questa statistica.