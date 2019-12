Inter Barcellona, le pagelle. Il migliore sempre lui, sorpresa per il peggiore

La Gazzetta dello Sport questa mattina come di consueto ha stilato le pagelle di Inter Barcellona di ieri sera, terminata con il risultato di 2 a 1 per i blaugrana.

Il migliore in campo per i nerazzurri ( e non è più una sorpresa) è stato Lautaro Martinez. L'argentino nell'ultimo periodo sta monopolizzando la palma di migliore in campo, che finisce quasi sempre nelle sue mani.

Il peggiore è stato votato Brozovic, protagonista di una gara non all'altezza del suo livello. Tra gli insufficienti anche Skriniar, Politano, Lazaro e Vecino, oltre ovviamente a Lukaku, che ha sprecato almeno due occasioni davvero nette. Voto sotto la sufficienza anche per Antonio Conte.