Inter Barcellona, la moviola. L'arbitro commette un errore gravissimo

La gara di ieri tra Inter e Barcellona ha visto i nerazzurri soccombere per due a uno, dopo numerose occasioni sprecate e tre reti annullate. Come riportato dal Corriere dello Sport però nell'ultima marcatura non convalidata ci sarebbe stato un errore.

In quella circostanza infatti Politano è andato al tiro, Umtiti ha cercato di stoppare il pallone con il piede sinistro rimettendo di fatto in gioco Lukaku. La volontarietà di compiere una giocata esclude la tesi della deviazione.

La rete quindi poteva essere convalidata (sarebbe 2 a 1 a dieci minuti dalla fine). L'errore dell'arbitro olandese Kuipers è consistito soprattutto nel non andare a revisionare quanto accaduto al VAR.