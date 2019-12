Inter Barcellona, ansia Lautaro Martinez per i nerazzurri?

La gara di questa sera non sarà importante solo per la questione riguardante il passaggio del turno per i nerazzurri. Ci saranno infatti, con ogni probabilità, anche risvolti di mercato. A Conte, non è un segreto, piace molto Vidal, ma la pista è difficile, visto che Marotta imposterebbe l'affare solo sulla base del prestito.

Sembra essere definitivamente tramontata la strada che porta a Rakitic. resta però in piedi la questione Lautaro Martinez.. L'attaccante piace al Barcellona, con Messi primo sponsor. L'Inter dal canto suo resta tranquilla del fatto che il Barca, essendo un club amico, non pagherà la clausola rescissoria valida dal primo al 15 luglio.

Per questo non sono previsti summit per il rinnovo prima della primavera. resta però da capire se gli agenti dell'attaccante incontreranno i dirigenti blaugrana in occasione della gara di questa sera.