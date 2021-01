Inter, avviati i discorsi per un maxi scambio che coinvolge Eriksen. Il punto

Inter, questo sarà una sessione di calciomercato all'insegna degli scambi (per i nerazzurri come per praticamente tutte le squadre). E stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sarebbero stati avviati i contatti per un maxi scambio che coinvolgerebbe tre società e altrettanti calciatori.

Pochettino non vorrebbe ritrovare, nella sua avventura al PSG, Christian Eriksen. Il suo pupillo sarebbe un altro, ossia Dele Alli.Ma per i francesi sarebbe praticamente impossibile sborsare una cifra così importante. Per questo si tenterà una via diversa.

Alli andrebbe a Parigi, dove a partire sarebbe Paredes, direzione Inter. Inter che lascerebbe tornare Eriksen al Tottenham. Conte in questo modo avrebbe un rinforzo a centrocampo. L'unico ostacolo sarebbe che la società nerazzurra non vorrebbe cedere a zero un giocatore che è stato pagato molto appena un anno fa. Tuttavia, come riporta la rosea, ci sarebbero stati già i primi contatti per mandare in porto l'operazione.