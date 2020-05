Inter, Ausilio toglie Lautaro dal mercato? Le parole del DS nerazzurro

Ieri sera è stato reso noto un estratto dell'intervista che Piero Ausilio ha concesso alle telecamere di SkySport. Interrogato sul futuro di Lautaro, il direttore sportivo nerazzurro ha risposto che l'interesse del Barcellona è reale, ma che il Toro ha una clausola rescissoria e l'Inter non ha nessuna intenzione di vendere, ragion per cui l'unico modo per arrivare all'argentino è quello di esercitare la clausola da 111 milioni.

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ha provato ad interpretare le parole di Ausilio, elencando i due motivi che hanno spinto l'Inter ad esporsi su questa trattativa. Secondo la rosea, il primo obiettivo delle parole del ds nerazzurro è quello di restituire serenità a Lautaro: d'altronde c'è ancora una fetta di stagione da giocare, per pensare al futuro c'è tempo.

Il secondo motivo è più pratico, ed ha come obiettivo i dirigenti del Barcellona. Ausilio infatti ha ribadito la posizione netta dell'Inter, che non è disposta ad accettare sconti per il suo talento. Se il club blaugrana vorrà davvero portare Lautaro in catalogna dovrà mettere sul piatto i soldi della clausola.