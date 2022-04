Inter, Ausilio è in Spagna. Tutti i nomi in agenda (e c'è anche Lautaro)

L'Inter vola a Madrid.

Il calciomercato nerazzurro potrebbe presto vedere una virata decisa verso la Spagna. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, il diesse Ausilio è da ieri nella capitale spagnola, ha visto Real-Chelsea, e ribadirà oggi al Wanda Metropolitano le sue osservazioni, con il match fra Atletico e Manchester City.

Ma qual è l'obiettivo del viaggio? Per il quotidiano romano almeno un altro big andrà venduto dopo quanto già successo con Lukaku e Hakimi la scorsa estate. Un indiziato è Lautaro. L'argentino piace a Simeone. La clausola sul nuovo contratto firmato dal Toro con l'Inter si è nel frattempo abbassata (era di 111 milioni, si aggirerebbe ora intorno ai 70-80). La cifra, alta per l'Atletico, non spaventa invece la Premier, lì dove avrebbero mercato pure Bastoni, Skriniar e Barella.

E in entrata? Il viaggio di Ausilio contemplerebbe anche possibili acquisti.

Nunez del Benfica è il sogno. Ma - come si legge sul quotidiano - piacciono anche gli esuberi del Real. Da Jovic a Ceballos (quest'ultimo possibile vice-Brozovic). Non solo mercato internazionale: l'Inter può reintegrare un calciatore oggi in prestito, clicca qui.