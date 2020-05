Inter, Ausilio conferma il sogno Tonali, ma Conte spinge per Vidal

Le parole di Piero Ausilio, rilasciate ai microfoni di SkySport, hanno praticamente aperto il mercato estivo dell'Inter, offrendo diversi spunti interessanti sulle possibili trattative. Come ricordato questa mattina da TuttoSport, uno dei colpi che l'Inter tenterà di portare a casa porta il nome di Sandro Tonali, vero e proprio sogno di mercato in casa nerazzurra.

Il talento classe 2000 piace molto alla dirigenza interista, che da tempo è in contatto con il presidente del Brescia, Massimo Cellino, per raggiungere un accordo e bruciare la concorrenza della Juventus. Secondo il quotidiano torinese però, Antonio Conte non sarebbe convintissimo di questa soluzione giovane, e preferirebbe portare in nerazzurro il suo pupillo, Arturo Vidal.

Dal fronte società, al momento, c'è stata una chiusura netta sul possibile arrivo del cileno. Questo non solo per età e costo del centrocampista del Barça, ma anche per la presenza in rosa di un giocatore come Eriksen, che nelle idee della dirigenza dovrà essere il valore aggiunto della rosa in mezzo al campo.