Inter, atteso a breve l'annuncio ufficiale di un addio molto importante

Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato la notizia molto importante riguardante l'addio di Lele Oriali. L'ex gloria ha ricoperto nel corso delle ultime due stagioni, al fianco di Antonio Conte, il ruolo di collante tra squadra e società. Ruolo cruciale soprattutto nell'ultima stagione, caratterizzata da una situazione societaria molto grave e dal mancato pagamento degli stipendi.

Oriali insieme al tecnico ha saputo tenere unito il gruppo, che all fine è arrivate alla vittoria dello scudetto. Già da qualche settimana è circolata la notizia secondo la quale, dopo l'addio di Conte, anche il team manager avrebbe lasciato. si tratta del secondo addio. Oriali infatti aveva già salutato nel 2010, salvo poi tornare nel 2019.

Ora si dedicherà completamente alla nazionale italiana, con la quale ha appena vinto l'europeo al fianco di Mancini. Secondo la rosea non ci sarà un uomo in società che prenderà il suo posto. Era infatti circolato il nome di Ferri, ma a quanto pare il raccordo con la proprietà diventerà un compito di Inzaghi e Marotta.

"Saranno ancor più presenti nel centro sportivo rispetto al passato, il modo migliore per voltare pagina e accompagnare Inzaghi dentro al nuovo mondo. Così, almeno per il momento, non arriverà un nuovo team manager: era circolato il nome di RiccardoFerri, altra gloria nerazzurra vicina alla società, ma non è stato compiuto l’ultimo passo"