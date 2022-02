Inter, attesa Champions: l'attacco, Bastoni, il vice-Barella. Le ultime

Inter, mercoledì sera i riflettori si accenderanno sulla Champions.

Dopo una lunga attesa, nerazzurri e Liverpool saranno finalmente opposti negli ottavi di finale. Una gara che si preannuncia scoppiettante e che San Siro abbraccerà con la massima intensità possibile. Scrive dell'incontro contro gli uomini di Klopp, e delle intenzioni di Simone Inzaghi, La Gazzetta dello Sport, oggi 14 febbraio.

Diversi i temi della sfida per il quotidiano milanese. Dzeko versione regista (offensivo) è il primo aspetto toccato: il bosniaco è l'uomo in più, imprevedibile pure per un cliente come Van Dijk. Dzeko il calciatore che ha segnato di più fra i nerazzurri quest'anno in Europa, ma il suo lavoro va oltre. "Come regista offensivo, Dzeko si presenterà a San Siro per la notte più complicata dell’anno: sarà come sempre un 10 e non solo un 9", la sicurezza del giornale che inquadra Sanchez (e non Lautaro) come partner dell'ex Roma mercoledì.

C'è poi il ruolo degli esterni. Dumfries e Perisic vivono giorni felici in nerazzurro. L'olandese, in particolare, è cresciuto a vista d'occhio. "Dumfries è all’apice della sua vita nerazzurra, è dentro un processo di maturazione evidentemente non ancora completato", scrive il quotidiano.

In difesa ci sarà Bastoni; mentre su Vidal salgono le quotazioni: sarà probabilmente il cileno il sostituto di Barella. Leggi qui il momento no di un titolare nerazzurro.