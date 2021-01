Inter, attesa cessioni: due giocatori aspettano solo di vestire nerazzurro

Inter, il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle trattative di mercato nerazzurre. Mercato che, come ormai risaputo, passerà per le cessioni. I nomi in uscita sono quelli di Pinamonti ed Eriksen.

La gara di ieri ha confermato che la coperta è corta in attacco, visto l'infortunio di Lukaku. E per questo si potrebbe cercare una punta. Stando al quotidiano romano ci sarebbero due giocatori che aspetterebbero solo una chiamata dall'Inter.

Si tratta del Papu Gomez, sempre più in rottura con l'Atalanta (ieri nemmeno convocato) e Origi. Il belga verrà ceduto in prestito dal Liverpool, e potrebbe raggiungere il suo compagno di nazionale per fargli da vice.