Inter, Atletico e altre big piombano su un giocatore ormai fondamentale

di Candido Baldini, pubblicato il: 18/02/2023

Inter, in estate ci saranno almeno un addio da parte di un big della rosa. Il sacrificio avverrà, come ormai noto, per questioni finanziarie. Diversi sono i giocatori che piacciono a grandi club e che potrebbero portare somme importanti nelle casse nerazzurre. Tuttavia, stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, ci sarebbe anche un giocatore di cui la società non vorrebbe privarsi che sarebbe finito nel mirino di grandi società.

Si tratta di Federico Dimarco, che quest’anno si è preso il posto da titolare sulla fascia sinistra dopo l’addio di Ivan Perisic. L’ex Primavera si è reso protagonista di una crescita davvero esponenziale, al punto da diventare un inamovibile per Simone Inzaghi.

Inter, Dimarco non è considerato cedibile, a meno di uno scenario

“L’Inter, evidentemente, non ha nessuna intenzione di privarsi del suo mancino. Compiuti 25 anni lo scorso 10 novembre e con un contratto in scadenza soltanto nel 2026, il suo percorso in nerazzurro può proseguire ancora a lungo. Resta però la variabile delle necessità finanziare della società, che ha una costante necessità di cassa. L’attivo di almeno 60 milioni di euro da raggiungere entro il prossimo 30 giugno è stato fissato proprio con questo scopo. Ed è già chiaro che, per tagliare il traguardo, sarà obbligatoria una cessione pesante. Tanto che, in questo senso, una scelta sarebbe già stata fatta: sacrificare Dumfries”.

Tuttavia potrebbe accadere che non arrivino offerte importanti per l’esterno olandese, scrive il quotidiano romano. A quel punto, vista la necessità di ricavare almeno 60 milioni dal mercato, potrebbero essere fatte altre scelte. Nel caso in cui si verificasse questo scenario e qualcuno dovesse mettere sul piatto 40 milioni per Dimarco le idee della società potrebbero cambiare.