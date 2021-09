Inter-Atalanta, ultime notizie: altra tegola su Simone Inzaghi

Oltre al forte dubbio su Joaquin Correa, in vista di Inter-Atalanta di domani (sabato 25 settembre), Simone Inzaghi deve fare i conti con un altro problema legato al centrocampo.

Andiamo come sempre con ordine. Il Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì, scrive che "Joaquin Correa ha provato ad aumentare i carichi di lavoro e la risposta non è stata quella sperata". Il quotidiano sportivo aggiunge poi che "il dolore non è ancora sparito e la sua presenza domani pomeriggio con l'Atalanta rimane in forte dubbio. Anche per la panchina". L'attacco infatti è il reparto che meno riesce a giovare del turnover. D'altronde Alexis Sanchez, dopo l'infortunio che ha caratterizzato la sua estate, non ha ancora i 90' nelle gambe e il giovane Martin Satriano non è ancora stato 'buttato nella mischia'. Restano dunque solo Edin Dzeko e Lautaro Martinez. E poi, martedì, c'è l'importante trasferta in Ucraina contro lo Shaktar in Champions League... Qui potete trovare il nostro approfondimento.

Le ultime notizie, però, registrano la 'caduta' di un'altra tegola su Simone Inzaghi. "Per Arturo Vidal solo terapie" scrive infatti Andrea Ramazzotti. Il centrocampista salterà molto probabilmente anche la trasferta europea e potrebbe esserci contro il Sassuolo. Non è finita. Il Corriere dello Sport anticipa infatti che è "da escludere che Re Artù non sia convocato dal Cile per la gara di qualificazione ai Mondiali del 2022". Questo particolare non fa ben sperare. Fra i sudamericani, infatti, partiranno (quasi sicuramente) anche Joaquin Correa, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Matias Vecino. Il 16 ottobre è in programma Inter-Lazio ma i giocatori "impegnati nella notte fra giovedì e venerdì (precedenti, ndr) rientreranno in Italia davvero a poche ore dalla partita e - conclude il quotidiano sportivo - schierare Martinez, Correa, Vidal, Sanchez e Vecino potrebbe essere assai complicato".