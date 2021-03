Inter Atalanta, nessun dubbio sul migliore. Due le insufficienze

Inter Atalanta, la gara di ieri ha visto gli uomini di Conte soffrire ma resistere, concedendo poco (quasi nulla) ai bergamaschi. Per sbloccare il match ci è voluto Skriniar, che su calcio d'angolo ha insaccato la porta difesa da Gollini.

E proprio lo slovacco è il migliore in campo secondo la Gazzetta dello Sport. Gol e rocciosità difensiva fanno di lui l'uomo partita. Ottimo riscatto per un giocatore che era vicino a lasciare in estate. Lo stesso voto lo porta a casa Handanovic, che sembra essere ormai tornato quello di un tempo.

La parata su Zapata nella prima frazione di gioco vale una rete. All'estremo opposto invece Vidal, giudicato il peggiore con voto 5. Il cileno, in campo dal primo minuto al post di Eriksen, sbaglia praticamente tutto, fino a quando lascia il campo proprio per il danese. Insufficiente anche la prova di Lautaro per la rosea. L'argentino finisce tra i peggiori.