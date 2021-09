Inter-Atalanta: la mossa di Inzaghi per sorprendere Gasperini

È il giorno di Inter-Atalanta: il big match della sesta giornata di Serie A. Simone Inzaghi, a quanto si apprende, sta preparando la mossa per sorprendere Gianpiero Gasperini.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Denzel Dumfries potrebbe spuntarla su Matteo Darmian per una maglia da titolare sulla corsia di destra del centrocampo nerazzurro. L'inserimento dell'olandese porterebbe (sicuramente) maggior spinta offensiva alla squadra anche considerando che, a sinistra, agirà Ivan Perisic. Insomma: l'Inter giocherebbe a viso aperto una gara 'chiave' di questa prima parte della stagione. Dumfries, come riporta il quotidiano sportivo, se la vedrebbe contro Maehele mentre il croato - qui le ultime notizie sul suo futuro - si 'scontrerebbe' con Zappacosta. Sì, perché secondo il Corriere dello Sport, Robin Gosens potrebbe (a sorpresa) partire dalla panchina.

Per il resto la formazione titolare dell'Inter appare 'obbligata': in porta Handanovic; difesa a tre con Skriniar, De Vrji e Bastoni; in mezzo al campo dovrebbero agire Barella, Brozovic e Çalhanoğlu. La coppia d'attacco sarà (ovviamente) composta da Dzeko e Lautaro. L'Atalanta dovrebbe invece rispondere con il suo classico 3-4-1-2 composto da: Musso; Palomino, Demiral e Toloi; Mahele e Zappacosta, appunto, sugli esterni mentre in mezzo dovrebbero esserci Freuler e De Roon; Pasalic, infine, potrebbe agire dietro le due punte Zapata e Malinovsky.

L'arbitro della partita sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli (della sua designazione ne parliamo qui). Il fischio d'inizio sarà alle 18 e la partita sarà trasmessa in esclusiva da Danz.