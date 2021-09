Inter-Atalanta e il tormentone estivo su Zapata. Gasperini dice tutto

Inter-Atalanta sarà una sfida particolare. Per gli obiettivi di squadra, e per le storie relative ai singoli che popoleranno il campo di San Siro. Nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, il nome di Duvan Zapata è finito al centro di numerose voci in direzione Inter. Del resto, ai nerazzurri serviva come il pane una punta, e la cessione di Lukaku al Chelsea aveva aperto la stagione dei tormentoni. Quello riguardante il colombiano (poi scalzato nelle scelte di Marotta da Dzeko e Correa) ha incuriosito non poco, e lasciato col fiato sospeso a Milano così come a Bergamo.

Gian Piero Gasperini ha chiarito la posizione del club orobico sulla questione alla vigilia di Inter-Atalanta. "Lui è sempre disponibile e sul pezzo, a tanti capita di essere toccati da voci di mercato, ma non ho avvertito il minimo problema", le parole del tecnico riprese da Tuttosport.

Zapata, dunque, ancora al centro dell'attacco dell'Atalanta, e primo pericolo di un'Inter che dovrà fare particolarmente attenzione alla fame da gol dell'ex Napoli e Udinese. Gasperini ha confermato come Zapata stia facendo bene e che per questo gioca sempre, in attesa del recupero di Muriel che rappresenterà un'alternativa in più e oggi, in Inter-Atalanta, mancherà per infortunio.

Tutti contenti, allora. L'Inter si gode Dzeko (leggi l'approfondimento sul bosniaco, 'leader silenzioso', clicca qui), autore di un primo scorcio di stagione a tutto gas. L'Atalanta si coccola Zapata, trattenuto quest'estate, e ancora al centro del progetto nerazzurro.