Inter-Atalanta: 'crash test' per Inzaghi. E le parole su Antonio Conte

"Crash test per Simone Inzaghi. Quello con l'Atalanta è, infatti, il primo scontro diretto in campionato per la nuova Inter".

Così il Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 25 settembre, presenta la sfida più importante della sesta giornata di Serie A (fischio di inizio ore 18, qui le ultime notizie sulle probabili formazioni). Secondo il quotidiano sportivo si tratta di "un passaggio importante, una sorta di prima 'curva', insomma, per una squadra che, nella scorsa stagione, è stata la migliore nel mini-torneo dei big match. Solo due sconfitte - ricorda Pietro Guadagno nel suo articolo - con il Milan, all'inizio, e con la Juventus, a scudetto conquistato, e per il resto solo vittorie o pareggi". L'Inter si presenta, oggi, forte delle sue 18 vittorie consecutive a San Siro: l'ultima squadra a non perdere, il 31 ottobre 2020, fu il Parma che impattò per 2-2.

Nel corso della vigilia, intanto, Inzaghi ha fatto riferimento ad Antonio Conte. "Ho avuto la fortuna di trovare una squadra che era già ottimamente allenata. Vogliamo - ha poi aggiunto - aggiungere altre idee che permetteranno al gruppo di essere in continua evoluzione". Il tecnico ha spiegato come, già in questa prima parte di stagione, stia cercando di coinvolgere tutti. "Con i cinque cambi - ha sottolineato - i titolari sono sempre meno. Da allenatore, hai bisogno di tutti, e tutti, chi per 90', 60' o 30' stanno dando ottimi segnali".